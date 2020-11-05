القضاء الأمريكي يتصدى لمطالب حملة ترامب في ميشيغان وجورجيا

المصدر: وكالات

خسرت حملة ترامب دعويين قضائيتين في ولايتي ميشيغان وجورجيا بشأن الانتخابات الرئاسية.

ورفضت قاضية أمريكية دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيغان.

وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز بمحكمة الدعاوى في ميشيغان الحكم شفهياً خلال جلسة اليوم.

وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غداً.

من جهة أخرى، رفض قاضٍ في ولاية جورجيا الأمريكية دعوى قدمتها حملة ترامب بخصوص الانتخابات في الولاية الواقعة جنوبي البلاد، قائلاً إنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم.

وحاول ترامب إجبار المسؤولين على تأمين بطاقات الاقتراع بطريقة كان يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات في عملية الفرز أو حتى وقفها.

وأفاد التلفزيون والصحف المحلية بأن القاضي جيمس باس قال إنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن المسؤولين أساءوا التعامل مع أوراق الاقتراع.

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