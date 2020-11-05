تحذيرات وآمال وسخرية.. ردود فعل عالمية على الانتخابات الأمريكية

المصدر: أ ف ب

من التحذيرات إلى الآمال مروراً بالسخرية، تراوحت الأربعاء ردود فعل الحكومات حول العالم على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حيث يبدو المرشح الديمقراطي جو بايدن على وشك الفوز على خصمه الرئيس دونالد ترامب.

- تحذير من تفجّر الأوضاع -

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان السياسيين الأميركيين إلى "ترسيخ الثقة بالعملية الانتخابية وبالنتائج".

وشدد ماس الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة "التحلي بالصبر وانتظار" انتهاء عمليات الفرز.

وفي وقت سابق، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرامب-كارنباور عن قلقها "من وضع متفجر جدا" في الولايات المتحدة حيث أعلن ترامب فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات.

وحذّرت من "أزمة دستورية" مضيفةً أن "هذا أمر يثير قلقنا جميعا".

- "علاقة جديدة عبر الأطلسي" -

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء "علاقة جديدة عبر الأطلسي، تشكل شراكة جديدة"، بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية أيا تكن نتيجتها.

وقال لودريان "اختيار الرئيس يعود إلى الأمريكيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل".

- يأمل فوز ترامب -

كان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو صريحاً جداً في ما يخصّ الانتخابات الأميركية فقال لمناصريه أمام القصر الرئاسي في برازيليا "تعلمون من أدعم، أنا واضح". وأضاف "علاقتي بترامب جيدة. آمل أن ينتخب رئيسا لولاية ثانية".

ونسج بولسونارو الملقّب بـ"ترامب المنطقة الاستوائية" علاقات وثيقة مع رئيس الولايات المتحدة الجمهوري.

- "ليس قلقا" -

أكدت بريطانيا أن علاقتها مع الولايات المتحدة "ستُعزز أياً كان الفائز" مشيرةً إلى الخلاف مع واشنطن بشأن اتفاقية باريس للمناخ.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن "الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا ونحن مقتنعون بأن علاقتنا ستُعزز، أياً كان المرشح الذي سيفوز في الانتخابات".

ورفض رئيس الوزراء بوريس جونسون وهو حليف شعبوي لترامب، اتخاذ موقف حول إعلان الرئيس الجمهوري فوزه قبل انتهاء فرز الأصوات، عندما سُئل عن ذلك في مجلس العموم.

لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أكد أنه "ليس قلقا" بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة.

- تهنئة لترامب -

هنّأ رئيس الوزراء السلوفيني المحافظ ترامب بانتخابه رئيسا لولاية ثانية على الرغم من عدم انتهاء عمليات الفرز.

وقال يانيز يانشا، الذي تتحدر السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب من بلاده، في تغريدة على تويتر "من الواضح جدا أن الشعب الأميركي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى".

وأضاف "وسائل الاعلام الرئيسية تنكر ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، لكن نصر رئيس الولايات المتحدة النهائي أكبر".

وهو مع رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان من القادة القلائل في الاتحاد الاوروبي الذين أيدوا ترشح ترامب، معتبرا ان "بايدن سيكون من أضعف رؤساء الولايات المتحدة عبر التاريخ".

- "استعراض!" -

سخر المرشد الأعلى لإيران آيه الله علي خامنئي من الانتخابات الأمريكية ووصفها بـ "الاستعراض".

وكتب خامنئي في تغريدة ليل الأربعاء الخميس "يا له من استعراض! يقول أحدهما (المرشحين) إنها الانتخابات الأكثر تزويراً في تاريخ الولايات المتحدة. ومن يقول ذلك؟ الرئيس الحالي".

وأضاف "خصمه (جو بايدن) يقول إن ترامب ينوي تزوير الانتخابات. هذه هي الانتخابات الأمريكية والديمقراطية في الولايات المتحدة".

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