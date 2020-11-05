ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا

المصدر: وكالات

حصد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على نسبة 50.7% بعد فرز 89% من الأصوات في بنسلفانيا مقابل 48.1% صوتاً للمرشّح الديمقراطي جو بايدن.

وبعد فرز 95 % من أصوات في جورجيا حصل ترامب على 49.7% من الأصوات مقابل 49.1% لبايدن.

وشهدت الانتخابات الأمريكية أكبر نسبة مشاركة منذ السماح للنساء بالتصويت. فقد أدلى 160 مليون أمريكي بأصواتهم مع تقدير نسبة المشاركة بـ66,9 % في مقابل 59,2 % في العام 2016 بحسب "يو أس إيليكشنز بروجيكت". وفاقت هذه النسبة تلك المسجّلة في 2008 عند انتخاب باراك أوباما.

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