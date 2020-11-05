بايدن يفوز بولاية ميشيغان في انتكاسة جديدة لترامب

المصدر: أ ف ب

فاز المرشّح الديمقراطي جو بايدن الأربعاء في ولاية ميشيغان الرئيسيّة، بحسب ما أفادت شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي"، ما يُمثّل انتكاسةً كبيرة للرئيس دونالد ترامب الذي فاز بأصوات هذه الولاية في انتخابات 2016.

وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأمريكيّة، تمنح بايدن 16 صوتاً من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب. ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة.

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