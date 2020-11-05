حملة ترامب تلجأ للقضاء لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغن وويسكونسن، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع "مراقبيها" من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.

وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك "قدّمنا التماسا آخر لوقف الفرز بانتظار (اعتماد) شفافية حقيقية" وتأكد الجمهوريين من أن عمليات الفرز تتم علانية ووفقا للقانون.

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