انتخاب سيناتورة جمهورية يقلّص حظوظ الديموقراطيين في نيل أغلبية بمجلس الشيوخ

المصدر: أ ف ب

أعيد انتخاب السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز في ولاية ماين، وهنأتها منافستها الديموقراطية الأربعاء على فوزها الذي يُنهي عمليا إمكانية استعادة الديموقراطيين الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقالت المرشحة الديموقراطية سارة غيديون خلال مؤتمر صحافي "تحدثت للتو مع السيناتورة كولينز، هنأتها على فوزها في هذه الانتخابات".

من جهتها صرحت سوزان كولينز "أريد أن أشكر على الملأ سارة على اتصالها".

وبهذا الفوز الذي لم يكن مؤكدا في استطلاعات الرأي، عزز الجمهوريون حظوظ معسكرهم في الإبقاء على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو من أكبر رهانات انتخابات الثلاثاء.

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