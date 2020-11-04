ألمانيا قلقة من "وضع متفجر جداً" داخل أمريكا بعد انتهاء الانتخابات

المصدر: أ ف ب

أعربت ألمانيا عن قلقها "من وضع متفجر جدا" في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات، وفق وزيرة الدفاع الألمانية الأربعاء.

وقالت وزيرة الدفاع آنيغريت كرامب-كارنباور لشبكة "تسي دي اف" إن نتيجة هذه الانتخابات "لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الاصوات".

وأضافت أن "الوضع متفجر جدا في الولايات المتحدة" محذرة من "أزمة دستورية" في ذلك البلد. وتابعت "هذا أمر يثير قلقنا جميعا".

واعتبر وزير المال أولاف شولتز من جهته أنه "علينا جميعاً أن نشدد على إجراء انتخابات ديموقراطية بشكل كامل. وهذا يعني أنها تنتهي عندما يتمّ تعداد كلّ الأصوات". وشدد على أهمية الحصول على نتيجة نهائية من "انتخابات ديموقراطية عبر آليات ديموقراطية".

وقال على هامش اجتماع وزاري عبر خدمة الفيديو إن "كل مواطن يجب أن تكون لديه امكانية التأثير على النتيجة عبر صوته الخاص".

وأشارت وزيرة الدفاع الى ان العلاقات بين برلين وواشنطن "مرت باختبار صعب في السنوات الأربع الماضية" في ظل رئاسة ترامب مضيفة "هذه الصداقة أكبر من مجرد مسألة الادارة الحالية في البيت الابيض".

وقالت "في المستقبل يجب ان نبذل المزيد من الجهود من أجل مصالحنا الخاصة، في المانيا وخصوصا مع الاوروبيين الاخرين".

في السياق نفسه، رأى شولتز وهو مرشح اشتراكي ديموقراطي لمنصب المستشارية في انتخابات العام 2021، أنه "من الواضح كاتحاد أوروبي، لاسيما نظراً للتطوّرات في الولايات المتحدة، أنه لدينا كل الأسباب للتشديد على الساحة الدولية كي تطوّر أوروبا قوّتها الخاصة". وأضاف "من المهمّ خصوصاً في الوقت الحالي، أن نجعل أوروبا قوية".

وأكد أن "الولايات المتحدة ستبقى شريكاً مهماً بالنسبة إلينا، مهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات".

وأغرق ترامب الاربعاء الولايات المتحدة في المجهول عند اعلان فوزه في الانتخابات فيما لا يزال فرز الاصوات مستمرا وحيث يبدو منافسه الديموقراطي جو بايدن في وضع جيد.

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