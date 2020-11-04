رائد فضاء يفوز بمقعد جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي

المصدر: البيان الإلكتروني

انتخب رائد الفضاء المتقاعد، مارك كيلي، الأربعاء، لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، حسبما ذكرت وكالة أسوشتيد برس.

وبفوز كيلي، يكون مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، قد انتقل من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي.

ويسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ ويحتاجون في سبيل ذلك إلى الوصول إلى 50 مقعدا، في حال فوزهم بانتخابات الرئاسة، أو 51 مقعدا، في حال انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية، فيما يحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم في المجلس، وربما اقتناص مقاعد جديدة يشغلها أعضاء ديمقراطيون.

وتشكل السباقات الانتخابية في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وألاباما وأريزونا وكولورادو فرصة للحزبين من أجل قنص مقاعد يمثلها حاليا في المجلس الحزب المنافس.

ويتشكل مجلس الشيوخ حاليا من أغلبية جمهورية قوامها 53 عضوا مقابل 45 ديمقراطيا وعضوان مستقلان يصطفان مع الديمقراطيين، وفق "قناة الحرة".

وإضافة إلى التصويت للرئيس في الانتخابات الجارية، يختار ملايين الناخبين الأمريكيين كذلك أعضاء الكونغرس، حيث يتم التنافس على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ وكافة مقاعد مجلس النواب الـ435.

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