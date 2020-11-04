ترامب: نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "حققنا انتصارا كبيرا.. نقوم بعمل كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.. لن نسمح لهم بسرقة الانتخابات.. لن نسمح لهم بالفوز".

وذكر المرشح الجمهوري ترامب أنه سيلقي كلمة الليلة لإعلان الفوز.

من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن: "لست أنا أو ترامب من يعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية".

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