بايدن يفوز بولاية هاواي ومينسوتا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ولاية هاواي فوز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الولاية وحصوله على أربعة أصوات في المجمع الانتخابي، كما فاز بولاية مينسوتا و10 أصوات في المجمع الانتخابي.

وتشير النتائج الأولية حتى الآن بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل من:

فرجينيا: ( 13 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ماستشيوسس: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ديلاوير: ( 3 )

- ميريلاند: ( 10 )

- نيوجيرسي: ( 14 )

- العاصمة واشنطن: ( 3 )

- كونيتيكت: ( 7 )

- إيلينوي: ( 20 )

- رود أيلاند: ( 4 )

- نيويورك: ( 29 )

- نيو مكسيكو: ( 5 )

- كولورادو: ( 9 )

- كاليفورنيا: ( 55 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أوريغون: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

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