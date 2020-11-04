توقعات فوز ترامب تتزايد في أسواق المراهنات ببريطانيا

المصدر: (لندن - رويترز)

قالت شركة بتفير إكستشينج للمراهنات، إن فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتسبت زخماً في أسواق المراهنات على الإنترنت مع توجه الأمريكيين لصناديق الاقتراع أمس. وارتفعت توقعات فوز ترامب بالانتخابات من 35 بالمئة إلى 39 بالمئة بحسب الشركة التي تتخذ من بريطانيا مقراً، فيما تراجعت توقّعات فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن من 65 بالمئة لتصل إلى 61 بالمئة.

وقالت بتفير، إن الانتخابات في طريقها لأن تصبح أكبر حدث للمراهنات بفارق كبير عن الأحداث السابقة مع تلقي الشركة رهانات قدرها 300 مليون جنيه استرليني (389 مليون دولار) حتى الآن.

وتقبل الشركة المراهنات حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتعتقد أن قيمة المراهنات ستصل إلى 400 مليون جنيه وهو ضعف المبلغ الذي وصلت إليه المراهنات على انتخابات 2016. وبلغت نسبة رهان المراهنين على فوز ترامب 38 بالمئة على منصة سماركتس البريطانية.

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