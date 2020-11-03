ترامب: ستكون ليلة رائعة وسنعرف الفائز الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله خلال حديثه بأحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن، بانتظار نتائج التصويت في الانتخابات، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تنتظرها "ليلة عظيمة"، وذلك خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنغتون بولاية فيرجينيا.

وقال ترامب: "لقد شهدنا تجمعات شعبية تاريخية مساندة لنا، ربما لم يشهدها العالم أجمع، أما خصمنا (بايدن) فكان جمهوره قليل ويجلسون في حلقات صغيرة. هذا شيء طبيعي".

وتابع: "نتائجنا جيدة جدا في فلوريدا وأريزونا، وبشكل مذهل في تكساس، ستكون ليلة رائعة، والأهم أنه سيكون لنا 4 أعوام قادمة رائعة".

وخلال حديثه، أكد ترامب أنه سيكون هناك علاجات لفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصدر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي أزمة فيروس كورونا.

وأكد ترامب أنه يعتقد بأننا سنشهد فائزا الليلة، التي ستكون ليلة عظيمة، على حد وصفه.

وأوضح ترامب أنه "لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون. أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة".

كما أكد أنه يحظى بدعم كبير من الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية.

واعتبر دونالد ترامب، الثلاثاء، أن "من حق (الأمريكيين) أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن.

وصرح الرئيس الجمهوري في أرلينغتون: "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من نوفمبر"، علما أن لجوء مزيد من الأمريكيين الى التصويت عبر البريد قد يؤخر فرز الاصوات وتاليا إعلان النتيجة.

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