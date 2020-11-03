«إف بي آي» يحقق في مكالمات تحاول ثني الناخبين عن التصويت

المصدر: وكالات

قال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، "الثلاثاء"، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" يحقق في بلاغات عن وجود مكالمات هاتفية آلية تحاول ثني الناخبين عن التصويت، وذلك بالتزامن مع يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وذكر المسؤول أن التحقيقات تشمل عدة ولايات أمريكية، حيث أفادت بلاغات بوجود مكالمات هاتفية آلية تحاول حث الناخبين عن البقاء في منازلهم.

وأوضح المسؤول أن "الانتخابات الرئاسية تجري حتى الآن بشكل طبيعي ولا دليل على القرصنة".

وكشفت تقارير أن ناخبين تلقوا مكالمة هاتفية بصوت أنثوي اصطناعي يقول "مرحبا. هذه مجرد مكالمة اختبارية. حان الوقت للبقاء في المنزل. ابق آمنا وابق في المنزل". ولم تدع المتحدثة بشكل واضح إلى الامتناع عن التصويت.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع بدء عملية التصويت الفعلية في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع أبوابها في وجه الناخبين.

وأدلى عدد قياسي من الناخبين بلغ أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم إما بأنفسهم أو عبر البريد في التصويت المبكر ممن يحق لهم التصويت.

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