بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت بعض الولايات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب ساعة الحسم، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وبدأ فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في كل من: فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.

وكان عدد من أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، تجاوز أكثر من 100 مليون أمريكي، وفق آخر تعداد لـ"يو إس إيلكشن بروجكت".

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

ففي ولاية تكساس مثلا، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.

ومن ناحية أخرى، اكتملت عملية فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية باستثناء ولاية أوريغون الغربية.

وتعتبر ولاية أوريغون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية هاواي وهي الأخيرة التي فتحت مراكز الاقتراع بين الولايات الخمسين.

يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز