ترامب يؤكد ثقته بالفوز

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه شعوراً جيداً بشأن فرصه في الفوز مع بدء الانتخابات الأمريكية "الثلاثاء"، متوقعا أن يحقق انتصارات كبيرة في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأريزونا.

لكنه أكد أنه لن "يعبث" عبر إعلان فوزه قبل الأوان.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" خلال مقابلة عبر الهاتف "يراودنا شعور جيد للغاية".

وأضاف وهو يعدد الولايات الحاسمة بالنسبة للانتخابات "نعتقد أننا نحقق فوزا كبيرا جدا في تكساس" وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا و"في كل مكان".

وندد ترامب الذي تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تخلّفه عن منافسه جو بايدن بالإعلام "المتحيّز" واليسار "المتشدد" بينما كرر المسائل الأساسية التي ركّز عليها في إطار دفاعه عن ضرورة إعادة انتخابه لتولي السلطة لأربع سنوات إضافية.

واعتبر أن التأخر في فرز ملايين الأصوات التي أرسلت عبر البريد بحلول الأربعاء أمر "فظيع" و"خطير".

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