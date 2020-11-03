ترامب ينفي عزمه إعلان الفوز قبل ظهور النتائج

المصدر: أ ف ب

مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، قال الرئيس دونالد ترامب إنه لن يعلن فوزه قبل أن تصبح نتيجة الانتخابات مؤكدة.

وقال ترامب لبرنامج "فوكس آند فريندس"، ردا على سؤال حول الموعد الذي سيكون مستعدا فيه لإعلان فوزه بالانتخابات: "اعتقد أننا سنحقق النصر، لكن ذلك فقط عندما يكون هناك نصر. ليست هناك حاجة لممارسة ألاعيب".

وأشار محللون إلى أن ترامب قد يعلن فوزه قبل الأوان إذا بدا أنه متقدم في مراكز الاقتراع قبل فرز جميع الأصوات.

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