أبرز ما جاء في كلمة ترامب في آخر تجمع لحملته الانتخابية

المصدر: وكالات

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الإثنين الثلاثاء "فوزا رائعا جديدا"، في آخر تجمع من حملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وقال مخاطبا حشدا غفيرا من الأنصار "غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة"، ساخرا من خصمه الديموقراطي جو بايدن. وكان ترامب ختم حملته في انتخابات 2016 أيضا في غراند رابيدز قبل أن يفوز على هيلاري كلينتون، وقال مساء الإثنين قبيل وصوله إلى ميشيغن "سنقوم بالأمر ذاته".

وقال ترامب في آخر تجمع من حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت أنه سيحقق الفوز مجدداً وسيفوز بولاية جديدة ووعد بتطوير القطاع الصناعي في أمريكا مؤكدا أنه حقق أرقاماً اقتصادية رائعة خلال فترة حكمه.

وقال ترامب: "سنبقى المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم.. لقد حققت للولايات المتحدة الاستقلال في مجال الطاقة.. وحافظنا على العلاقة مع حلفائنا وشركائنا."

وأضاف ترامب أنه سيواصل بناء الجدار مع المكسيك وسيوافق على استقبال الأجانب شرط التزامهم بالقوانين.

وذكر ترامب أنه سيطر على التظاهرات والشغب في عدد من الولايات.

وأضاف ترامب أن جو بايدن يريد رفع الضرائب على الشعب الأمريكي والتصويت له يعني ضرب قطاعي الطاقة والصناعة وأضاف أن نجل بايدن متورط في قضايا فساد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز