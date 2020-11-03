انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية مع فتح مراكز اقتراع في مدينتين

المصدر: وكالات

انطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، حيث فتحت مدينتان صغيرتان في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ويتطلع الرئيس ترامب إلى نيو هامبشاير، الولاية التي منحته فوزه الأول في الانتخابات التمهيدية عام 2016، لكن جو بايدن تقدم على مستوى الولاية في استطلاعات الرأي.

وهزم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن الرئيس ترامب 5-0 في أول سباق ليوم الانتخابات يُعلن في وقت مبكر من الثلاثاء، في ديكسفيل نوتش، نيو هامبشاير، على طول الحدود الأمريكية الكندية.

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