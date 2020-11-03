بايدن يدعو الناخبين عشية الانتخابات إلى "استعادة" الديموقراطية

المصدر: أ ف ب

دعا المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن الناخبين إلى "استعادة" الديموقراطية وذلك في خطاب ألقاه الإثنين في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا خلال آخر تجمّع انتخابي كبير له عشيّة الانتخابات المقرّرة الثلاثاء.

وقال بايدن في نهاية خطابه "لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديموقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك".

ونظّم نائب الرئيس السابق آخر تجمع انتخابي له في نفس المدينة التي أطلق منها قبل 18 شهراً حملته الانتخابية وفي الولاية التي فاز بها في 2016 منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بفارق ضئيل للغاية على هيلاري كلينتون.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز