دب ونمر سيبيري وآخر بنغالي تتوقع فوز بايدن

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع دب يُدعى «بويان»، نمر سيبيري يُدعَى «بارتيك» ونمر آخر بنغالي أبيض يُدعى «خان» أن يفوز جو بايدن، المُرَشح عن الحزب الديمقراطي، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، المُزَمَع إجراؤها بعد غد، على منافسه، الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، المُرَشح عن الحزب الجمهوري.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، تعيش الحيوانات الثلاثة في حديقة «روييف روتشيي» للحيوانات بمقاطعة سيبيريا الروسية.

ولجأت إدارة الحديقة إلى وسيلة لطريفة لمعرفة تنبؤات الحيوانات الثلاثة بنتيجة الانتخابات، حيث وضعت أمام كل حيوان منها ثمرتي بطيخ، إحداهما مرسوم عليها صورة لترامب، بينما الأخرى مرسوم عليها صورة لبايدن.

وانتظر المسؤولون في الحديقة لمشاهدة البطيخة التي سيختارها الحيوان ليلهو بها. وكانت النتيجة أن الحيوانات الثلاثة جميعها اختارت بطيخة بايدن.

ومن الجدير بالذكر أن الدب «بويان» لم يكتفي باللهو ببطيخة بايدن فحسب، بل وإنما كسرها والتهم ثمرتها بالكامل.

والطريف أن إدارة الحديقة شككت في مصداقية تنبؤات «بويان»، الذي يخضع لتدريب منذ عدة سنوات في الحديقة على طريقة التنبؤ بنتائج الأحداث المستقبلية باستخدام ثمار البطيخ. ويُعزَى سبب التشكيك لإخفاق «بويان» في التنبؤ بالنتائج الصحيحة في واقعتين سابقتين، وهما المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت العام قبل الماضي، والفائز بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي أُجرِيَت العام الماضي.

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