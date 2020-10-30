ترامب وبايدن يتنقلان بين الولايات قبيل الحسم

المصدر: واشنطن - وكالات

قبل أربعة أيام من انطلاق السباق الرئاسي، يقوم الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بحملة انتخابية للمرة الأولى في المكان نفسه: تامبا في ولاية فلوريدا التي تكتسب أهمية كبرى في الاقتراع. ومن المنتظر أن يعقد المرشحان تجمعين انتخابيين في المدينة الواقعة غرب فلوريدا. ورغم أنهما سيكونان في الولاية نفسها، فإن استراتيجية كل من المرشحين مختلفة تماماً، إذ سيعقد بايدن التجمع على طريقة درايف إن.

إهانة

وندّد بايدن بعد لقائه عبر الفيديو مجموعة من الخبراء الصحيين، بأداء ترامب في إدارة أزمة كوفيد19. وقال إن رفض إدارة ترامب الاعتراف بالواقع الذي نعيشه فيما يموت حوالي ألف أمريكي يومياً، يشكل إهانة حيال كل شخص يعاني من كوفيد19 وكل عائلة فقدت عزيزاً.

بدوره، قال ترامب أمام أمام صحافيين في لاس فيغاس: «جو بايدن يتحدث كثيراً، لكنه لا يقوم بشيء». وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «كوفيد، كوفيد، كوفيد هو النشيد الموحّد للإعلام الكاذب»، مضيفاً: «سيكون هذا موضوعهم الأوحد حتى الرابع من نوفمبر». إلى ذلك، تقلّص الفارق في استطلاعات الرأي بين المرشحين، في عدد من الولايات، إذ بات ترامب يتصدر في ولاية فلوريدا. وقال مسؤول في الحملة الانتخابية لترامب، إن الرئيس ينوي العودة إلى الغرب الأوسط اليوم الجمعة ليواصل الدعاية في ولايات ميشيغان وويسكونسن ومينيسوتا. ويعتزم ترامب أن يزور في الأسبوع الأخير من حملة الدعاية 10 ولايات وسيحضر في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة 11 لقاءً جماهيرياً. ومن المنتظر أن يسافر بايدن إلى ويسكونسن اليوم.

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