ترامب للناخبين: الصين ستمتلك أمريكا إذا فاز بايدن

المصدر: واشنطن - وكالات

قبل ستة أيام على ساعة الحسم الانتخابية، يرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خصمه الديمقراطي جو بايدن من بوابتي الصين والتصدي لجائحة كورونا، مشيراً إلى ان الصين ستمتلك أمريكا حال فوز بايدن.

وفي وقت أدلى فيه 67 مليوناً من أصل أكثر من 230 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم (الثلث بالاقتراع حضورياً والثلثان عبر البريد)، يداهم الوقت مساعي المرشّح الجمهوري لقلب مسار الأمور. من واشنطن الى لاس فيغاس مروراً بميشيغن وويسكونسن ونيبراسكا، يواصل ترامب تنظيم العدد الأكبر من التجمّعات الانتخابية.

وأمام تجمّع لمئات من مناصريه في ميشيغان، الولاية التي منحته الفوز في انتخابات 2016، قال ترامب: «عليكم الاختيار بين مشروعنا لقتل الفيروس (كورونا)، ومشروع (المرشح الديمقراطي جو) بايدن لقتل الحلم الأمريكي». في المقابل، اكتفى خصمه الديمقراطي بزيارة ولاية جورجيا في الجنوب المحافظ.

وقال بايدن «يمكننا السيطرة على الفيروس وسنفعل ذلك». وأضاف في خطاب ألقاه في الهواء الطلق لعشرين دقيقة أمام عدد قليل من الحاضرين الذين تقيّدوا بقواعد التباعد المادي: «إذا منحتموني شرف أن أكون رئيسكم استعدوا لتغيير في الأولويات، لأننا سنتحرك من اليوم الأول لولايتي الرئاسية لاستعادة السيطرة على وباء كورونا».

استمالة ناخبين

وتنقل ترامب في ثلاث ولايات هي ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا، وتوقف بايدن مرتين لاستمالة الناخبين في ولاية جورجيا التي بدأت تبرز كساحة مهمة للتنافس. وركز بايدن في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية على ما يصفه بسوء إدارة ترامب للجائحة، واتهمه بالاستهانة بالمرض وعدم الانصات لخبراء الصحة وعدم وضع خطة لاحتوائه.

وفي تغريدة على «تويتر» كتب ترامب: «إننا ننفق أكثر في فلوريدا، ونفوز كثيراً في فلوريدا. في الواقع، نحن نحقق فوزاً كبيراً في العديد من الولايات». وفي وقت سابق، وجه ترامب انتقاداً لاذعاً لمنافسه جو بايدن ووصفه بأنه «سياسي فاسد». وقال ترامب على «تويتر»: «جو بايدن سياسي فاسد، إنه يريد إرسال وظائفكم إلى الصين، بينما تجني عائلته الملايين من الحزب الشيوعي الصيني». وأضاف: «إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة».

وإذا فاز بايدن في أريزونا التي لها 11 صوتاً في المجمع الانتخابي فسيكون أول مرشح ديمقراطي في انتخابات الرئاسة يفوز فيها منذ بيل كلينتون في 1996. وبعد قضاء الليل في لاس فيغاس بولاية نيفادا سيعقد ترامب لقاءات في المطار في بولهيد سيتي بولاية أريزونا وفي جوديير الواقعة خارج فينكس أكبر مدن الولاية.

نيويورك

انتشار وباء كورونا الذي ضرب بشدة نيويورك، حمل سلطاتها على فرض حجر صارم على «المدينة التي لا تنام» والتي لا تزال حتى الآن تخضع لقيود، ما يثير استياء الرئيس الداعي إلى إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية من دون انتظار. ويدعو رئيس بلدية المدينة وحاكم الولاية الديمقراطي منذ أشهر الرئيس والجمهوريين إلى دعم مالية المدينة للتعويض عن العجز في العائدات الضريبية الناتج عن الوباء، من دون أن تستجيب الإدارة، ما قد يرغم السلطات على الحد من الخدمات العامة.

والواقع أن ترامب نقل مقر إقامته رسمياً إلى ولاية فلوريدا حيث يملك منتجع مارالاغو، وأدلى بصوته باكراً في هذه الولاية الأساسية في الانتخابات.

وقالت حملة الدعاية لبايدن الذي انتقد مراراً ترامب لفشله في احتواء جائحة فيروس كورونا إن خبراء في الصحة العامة سيطلعونه على الوضع وسيلقي خطاباً قرب بيته في ديلاوير عن خططه لمكافحة جائحة كورونا وحماية الأمريكيين الذين يعانون من مشكلات صحية.

أسبوع أخير

وقد يعيد الأسبوع الأخير للحملة الانتخابية إلى الواجهة قضايا تجيّش الشارع الأمريكي على غرار عنف الشرطة والعنصرية، التي أطلقت شرارة تحرّكات احتجاجية حاشدة على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في أواخر مايو في مينيابوليس.

واعتبر بايدن وكمالا هاريس التي اختارها نائبة له أنه: «لا يمكن أن نقبل أن تنتهي في هذا البلد أزمة نفسية بالموت»، مشددين في المقابل على إدانة أعمال النهب والاعتداء على الشرطة.

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