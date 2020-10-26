ترامب وبايدن والمنعرج الأخير في الدعاية الانتخابية

المصدر: واشنطن - رويترز

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم الاثنين، الأسبوع الأخير في حملة الدعاية الانتخابية قبل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر المقبل في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا.

وفي الوقت ذاته ركز ظهور حالات إصابة بالفيروس بين العاملين مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأضواء في سباق الانتخابات على الجائحة.

وقال ترامب، إنه تم إحراز تقدم في مكافحة المرض، رغم أن الولايات المتحدة سجلت في الأيام الأخيرة أرقاماً قياسية في الإصابات اليومية في حين واصل بنس نشاطه في الدعاية أمس رغم إصابة مساعدين مقربين منه.

واتهم بايدن الرئيس الأمريكي بالاستسلام للجائحة التي أدت إلى وفاة حوالي 225 ألفاً في الولايات المتحدة.

وفي حين لم يتبقَ سوى ثمانية أيام على يوم الانتخابات، أدلى 59.1 مليون أمريكي بالفعل بأصواتهم عملاً بإمكانية التصويت المبكر أو بالتصويت من خلال البريد وهو معدل قد يؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ أكثر من قرن، وذلك وفقاً لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

ويتوجه ترامب اليوم إلى بنسلفانيا وهي من الولايات غير المحسومة التي سيكون لها دور في حسم نتيجة الانتخابات، ويعمل المرشحان بهمة على استمالة الناخبين فيها. وسيخطب ترامب في لقاءات جماهيرية في ثلاث مدن بالولاية.

وخلال الأسبوع من المقرر أن يقوم ترامب بعدة رحلات إلى ميشيجان وويسكونسن ونبراسكا وأريزونا ونيفادا.

ومن المتوقع أن يبقى بايدن في ولايته ديلاوير، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يسافر إلى جورجيا غداً الثلاثاء ويتوقف في أتلانتا وبلدة وورم سبرينجز التي يبلغ عدد سكانها حوالي 400 والتي توفي فيها الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت عام 1945 الذي تولى الرئاسة خلال الكساد الكبير وطرح برنامجه الخاص لإنعاش الاقتصاد.

وكان ترامب قد فاز في هذه الولاية الجنوبية في 2016 بفارق خمس نقاط مئوية تقريباً، كما أن ناخبي الولاية لم يؤيدوا مرشحاً ديمقراطياً منذ 1992.

ويظهر هذا التوغل في الولاية الجنوبية سعي بايدن لتوسيع نطاق شعبية حزبه في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن السباق فيها متقارب.

ورغم تقدم بايدن بفارق ملحوظ في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، فإن المواقف تبدو أكثر تقارباً في أشد الولايات حساسية مثل فلوريدا وبنسلفانيا التي قد تحسم النتيجة.

وسيشارك الرئيس السابق باراك أوباما غداً في الدعاية الانتخابية لصالح نائبه السابق بايدن في أورلاندو بولاية فلوريدا.

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