بفعل فاعل.. اسم بايدن يسطع على برج ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ سكان مدينة شيكاغو الأمريكية بضوء يمثل اسم مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وهو يسطع على برج وفندق ترامب الدولي، لتظهر الأسماء الثلاثة فوق بعضها البعض، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وتبين أن "نقابة عمال صناعة الصلب المتحدين"، هي التي تقف وراء هذه الخطوة، إذ قامت بتسليط الضوء على البرج الذي يحمل اسم ترامب ليظهر اسم منافسه في الانتخابات، بايدن، على المبنى أيضا.

جدير بالذكر أن النقابة تضم نحو 850 ألف عضو حالي وسابق في صناعات مختلفة، وليست صناعة الصلب فقط، في كندا والولايات المتحدة وجزر الكاريبي.

وقالت المتحدثة باسم النقابة، جيس كان بروميل، إن هذه الخطوة يفترض أن تكون "ممتعة"، لافتة إلى أن الهدف منها هو دفع الناس للحديث عن الانتخابات.

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