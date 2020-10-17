أوباما سيدعم جو بايدن ميدانيا الأسبوع المقبل

المصدر: أ ف ب

سيشارك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأربعاء لأول مرة في حدث انتخابي ميداني لدعم نائبه السابق جو بايدن الذي يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأعلن فريق حملة بايدن الجمعة أن "الرئيس أوباما سيتوجه في 21 أكتوبر إلى فيلادلفيا لخوض حملة لصالح جو بايدن وكامالا هاريس" المرشحة لمنصب نائب الرئيس.

ولم تتوفر في الحين تفاصيل حول الحدث.

وفيلادلفيا إحدى الولايات المهمة في الانتخابات الرئاسية، وقد فاز فيها ترامب عام 2016 بفارق ضئيل.

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