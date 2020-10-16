ترامب في مناظرة تلفزيونية مع بايدن : أشعر بأنني الفائز

المصدر: وكالات

بدأت مناظرة تلفزيونية ، الخميس، بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ، وذلك بدلا من مناظرتهما الرئاسية الثانية التي ألغيت بعد أن امتنع ترامب عن المشاركة في مواجهة مع بايدن عبر الإنترنت.

وقال الرئيس الأمريكي في حوار مع ناخبين نقلته مباشرة على الهواء شبكة "إن.بي.سي"، إنه "مع نقل سلس للسلطة وأشعر بأنني سأفوز".

كما أضاف " إدارتي نجحت في تخفيض تكلفة الرعاية الصحية"، مشيرا إلى أن الديمقراطيون يقفون عقبة في طريق إقرار المساعدات للمصابين بكورونا.

وعبر عن خشيته من تزايد عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، مضيفاً "لست مدينا بأموال لروسيا أو جهات أخرى".

في المقابل، اعتبر المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن أنّ منافسه الجمهوري يواصل عدم فعل "أي شيء" لتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19 حتى بعد أن أًصيب هو نفسه بالمرض.

وخلال حوار مع ناخبين نقلته مباشرة على الهواء شبكة "إيه بي سي"، "نحن في وضع لدينا فيه أكثر من 210.000 وفاة، وماذا يفعل (ترامب)؟ لا شيء. هو ما زال لا يضع كمامة، إلخ".

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