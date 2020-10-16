بايدن: ترامب لم يفعل شيئاً لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: ا ف ب

اعتبر المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن اليوم الجمعة أنّ منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب يواصل عدم فعل "أي شيء" لتعزيز جهود مكافحة كوفيد-19 حتى بعد أن أًصيب هو نفسه بالمرض.

وخلال حوار مع ناخبين نقلته مباشرة على الهواء شبكة "إيه بي سي"، في نفس الوقت الذي كان فيه ترامب يشارك في حوار مماثل على هواء شبكة "أن بي سي"، قال بايدن "نحن في وضع لدينا فيه أكثر من 210.000 وفاة، وماذا يفعل (ترامب)؟ لا شيء. هو ما زال لا يضع كمامة..".

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