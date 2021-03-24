ألمانيا: هناك فرص لإجراء حوار بين «الناتو» وروسيا

المصدر: بروكسل- د.ب.أ

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن أمله في استئناف المحادثات السياسية بين ممثلي روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو».



وأوضح ماس، اليوم الأربعاء، على هامش مشاورات في مقر الحلف في بروكسل، أن بلاده ترى أنه يتعين البقاء في حوار مع روسيا.



وقال «داخل حلف الناتو، في مجلس الناتو-روسيا، هناك فرص لإجراء هذا الحوار بطريقة مكثفة للغاية وموثوقة، في ما يتعلق بالسياسة الأمنية»، مؤكداً استعداد الحلف لهذا الأمر، معرباً عن أمله في أن يكون الجانب الروسي مستعداً أيضاً له في المستقبل المنظور.



وجرت آخر محادثات مع روسيا في مجلس «الناتو-روسيا»، في يوليو 2019. ومنذ ذلك الحين، فشلت جميع المحاولات لتحديد موعد جديد للاجتماع.



ويعد مجلس «الناتو-روسيا»، أهم منتدى للمحادثات بين التحالف العسكري الغربي وروسيا. وتأسس المجلس في عام 2002، لإشراك روسيا عن كثب في عمل التحالف العسكري عبر المحيط الأطلسي، ولبناء الثقة بين خصومها السابقين. وعلى مستوى السفراء، من المفترض أن يجتمع مجلس «الناتو -روسيا مرة» واحدة في الشهر. لكن بسبب النزاع في أوكرانيا، توقف الحوار تماماً، خلال الفترة بين يونيو 2014 وأبريل 2016.

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