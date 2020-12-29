سفير الصين بالقاهرة: لا أعراض سلبية للقاح سينوفارم

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانغ، أن العام المقبل يصادف الذكرى الـ65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، مشدداً على التعاون بين البلدين في مكافحة وباء كورونا. وأضاف السفير في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت صباح اليوم، أن الصين ستعمل على مواصلة مساعدة مصر للحصول على المواد الطبية لمكافحة الجائحة، وتقديم الخبرات الصينية وبروتوكول العلاج لمصر. وقال «تولي الحكومة الصينية اهتماماً بالغاً لفعالية وأمان لقاح فيروس كورونا، حيث طلبت من الشركات الالتزام بشكل صارم بالقوانين الدولية، وتطوير اللقاحات بشكل قانوني».



وأضاف: «هناك بعض اللقاحات اجتازت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، وحتى الآن لم يظهر أي أعراض سلبية، وبحسب الدراسات العالمية، أثبت لقاح سينوفارم أن له قدرة آمنة وفعالة ووافقت عدد من الدول على استخدامه، كما صادقت مصر على استخدامه أيضاً». وأكد: بعد إكمال الإجراءات لتطوير اللقاحات سيصبح المنتج العام العالمي، وسوف يقدم للعالم بسعر مقبول وعادل، بالإضافة إلى تقديمه كمساعدات للدول النامية.



وبالنسبة للتعاون الدولي للقاحات، قال: «يجب على المجتمع الدولي أن يتمسك بالتعاون المشترك، ومناهضة احتكار اللقاحات واعتراض ما يسمى بالنزعة القومية اللقاحية»، مضيفاً: «تحرص الصين على التعاون الدولي لطرح مزيد من اللقاحات الفعالة، وتقديم مزيد من المساهمات لجعله متوفراً في جميع دول العالم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز