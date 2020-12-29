إصابات كورونا العالمية تتجاوز 80.8 مليون والوفيات مليون و766359

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.8 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و766359​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 333180 19048003

الهند 147901 10207871

البرازيل 191139 7484285

روسيا 55265 3078035

فرنسا 62746 2559686

المملكة المتحدة 71109 2329730

تركيا 20135 2162775

إيطاليا 71925 2047696

إسبانيا 49824 1854951

ألمانيا 29926 1647772.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25- العراق 12791 592528

31 - المغرب 7240 432079

35 - السعودية 6196 362339

39 - الأردن 3778 289748

47 - الإمارات 660 202863.

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

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