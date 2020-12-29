مع هزيمة التمرد.. البنوك تستأنف العمل في تيغراي

المصدر: (نيروبي - وكالات)

ذكرت قناة (فانا) التلفزيونية التي تديرها الدولة في إثيوبيا، أن الخدمات المصرفية استؤنفت في مقلي عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع التمرد هناك في الرابع من نوفمبر، مع سعي الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد شهر من السيطرة على المدينة.

وذكر تلفزيون (فانا) أن أتاكلتي هايلي سيلاسي رئيس بلدية مقلي أعلن في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية أن البنوك فتحت أبوابها.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الانتصار بعد أن استعادت السيطرة على مقلي من قبضة متمردي جبهة تيغراي في 28 نوفمبر.

وفي منتصف الشهر الجاري، بدأت الحكومة إعادة الموظفين المدنيين إلى أعمالهم وفتح المجال الجوي، كما عادت بعض خطوط الطاقة والاتصالات للعمل بعد انقطاع شبه كامل في الاتصالات.

والجمعة، أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في الخامس من يونيو المقبل. ولإثيوبيا، نظام اتحادي يضم عشر حكومات أقاليم، كثير منها بها خلافات حدودية.

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