العالم يدخل 2021 مسلّحاً باللقاحات والأمل

المصدر: دبي - أمجد عرار

مع بدء أكبر حملة تطعيم في التاريخ، تأمل البشرية أن تظهر أخيراً الابتسامات من تحت الكمّامات. بعد سنة استحقت بامتياز أن تسمى «سنة كورونا»، يدخل العالم عام 2021 مع آمال عريضة بالانتصار على الوباء والعودة للحياة الطبيعية



وتم إعطاء أكثر من 4.4 ملايين جرعة في تسعة بلدان، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ وسيتم تقديم مليارات أخرى سيكون أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.



تم تطعيم أكثر من 4.4 ملايين جرعة في جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة 1،944،585 مليون جرعة، الصين مليون جرعة، المملكة المتحدة 625981 ألف جرعة، روسيا 440 ألف جرعة، البحرين 53614 ألف جرعة، كندا 48963 ألف جرعة، شيلي 8506 ألف جرعة، المكسيك 2924 ألف جرعة.



تقول وزيرة الصحة الايسلندية سفانديس سفافارسدوتير «آمل أن تروا جميعاً ابتسامات تحت هذه الأقنعة. هناك ابتسامات». وأضافت في مؤتمر صحافي «اليوم، يوم الأخبار السارة. هناك الكثير من الدروس التي يمكن تعلمها من جائحة كوفيد، لكن الأهم هو أننا أقوى معاً».



وتستعد ايسلندا لبدء حملة التطعيم غداً، بعدما تسلمت اليوم أول دفعة من لقاح فيروس كورونا. ومن المقرر أن يكون موظفو الصحة في الخطوط الأمامية والأشخاص في دور الرعاية ودور المسنين أول من سيتم تطعيمهم.



وانضمت بلجيكا ولاتفيا اليوم إلى القائمة المتزايدة من دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت في تطعيم سكانها بـ «فايزر/بيونتك». وكان الأطباء والممرضات أول من يحصل على اللقاح في لاتفيا.



زوال الوباء



ويتوقع فاديم بوكروفسكي رئيس المركز الفيدرالي الروسي للوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في المعهد المركزي لعلم الأوبئة أن يشهد العام المقبل زوال وباء كورونا. ويرى بوكروفسكي وهو عضو في أكاديمية العلوم الروسية، كما نقل موقع «روسيا اليوم»، أن معدل انتشار الفيروس يمكن أن يتباطأ في 2021 ويبدأ في الزوال. وقال: «سنشهد العام المقبل زوال وباء فيروس كورونا وسيتنفس الجميع الصعداء».



أسترازينيكا-أكسفورد



أعلنت شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا أنها اكتشفت طريقة من شأنها زيادة فعالية اللقاح بشكل كبير، والتي طورتها بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وقال باسكال سوريو الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز أنه يعتقد أن الشركة السويدية طورت صيغة ناجحة لزيادة فاعلية اللقاح بعد إعطاء جرعتين منه، ما يتيح لنا الوصول إلى مستوى اللقاحات الأخرى، وذكر سوريو أنه لا يمكنه الكشف عن هذه الصيغة الآن، مضيفاً أن الشركة ستنشرها لاحقاً. وتابع أن اللقاح فعال بنسبة 100% ضد الحالات الحادة من «كورونا» التي تتطلب دخول المستشفى.



وقال سوريو، إن بالإمكان نقل وتخزين لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا» في ظروف تبريد عادية، بين 2 و8 درجات مئوية فقط، ويمكن حفظه لمدة 6 أشهر على الأقل.



إقرار اللقاح



ومن المتوقع أن تتم الموافقة على استخدام لقاح أسترازينيكا - أكسفورد، في المملكة المتحدة في الأيام المقبلة. وأكد مسؤولون حكوميون أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ستوافق قريباً على اللقاح، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، فيما ذكرت صحيفة صنداى تليغراف أن الموافقة قد تحصل اليوم الاثنين، حيث يستعد العاملون في مجال الرعاية الصحية لإدارة جرعات اللقاح.



ومن المرجح أن يتم طرح لقاحات أسترازينيكا الأسبوع المقبل إذا تمت الموافقة عليها، وسوف تضاف إلى لقاح فايزر-بيونتيك، الذي تم منحه حتى الآن إلى 600 ألف شخص في المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»ونقلته «العربية.نت».

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