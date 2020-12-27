فاوتشي يقدر مدى خطورة كورونا المتحورة

المصدر: وكالات

أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض الحساسية والمعدية، أنتوني فاوتشي، أن سلالة فيروس كورونا المتحورة المكتشفة في بريطانيا لا تؤدي إلى الإصابة بعدوى أكثر خطورة.

وبحسب "روسيا اليوم" قال فاوتشي، الذي يعتبر كبير خبراء للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، متحدثا لشبكة "CNN"، اليوم "الأحد": "من الواضح أن مثل هذه الأمور نأخذها دائما على محمل الجد، وظهور أي طفرة مثير للقلق، لكني أعتقد أن على المجتمع الأمريكي أن يتذكر ويفهم أن هذه هي فيروسات حمض نووي ريبوزي وهي تتحور باستمرار على طول الوقت".

واضاف: "في أغلب الأحيان الطفرات لا تتميز بأهمية عملية، لكن من حين إلى آخر يتم خلال الفحوص اكتشاف تطورات تزيد من الشبهات أو تدل في الحقيقة على ارتفاع مدى العدوى.. زملاؤنا البريطانيون يتعاملون مع هذه القضية، ونحن أيضا ندرسها بدقة الآن".

وأشار فاوتشي، وهو عضو في فريق عمل البيت الأبيض المعني بمكافحة فيروس كورونا والذي حصد دعما وثقة من الأمريكيين خلال الجائحة، إلى أن النقطة الأهم حالياً تتمثل في تحديد ما إذا كانت الإصابة بالسلالة الجديدة تؤدي إلى عدوى أكثر خطورة، وقال في هذا السياق: "الجواب هو أنه يبدو أن الوضع ليس هكذا".

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