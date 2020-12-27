أول سويدية تحصل على لقاح كورونا عمرها 91 عاماً

المصدر: د ب ا

كانت جون بريت جونسون اليوم الأحد أول مواطنة في السويد تحصل على لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

وتعيش السيدة /91 عاما/ في دار رعاية في مجولبي، على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم.

وقالت جونسون بعد تلقيها اللقاح" لم أشعر بأي شيء".

وأضافت أنها كانت " مفاجأة" بالنسبة لها أن يتم اختيارها لتكون أول مواطنة من بين 3ر10 مليون نسمة تحصل على اللقاح، وكانت تتطلع لذلك.

وتابعت" من الجيد ألا يصاب المرء بالمرض".

وكانت جونسون ضمن 69 شخصا في دار الرعاية اختاروا الحصول على اللقاح.

وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين قد قال في وقت سابق إن اللقاحات تمثل " ضوءا في الظلام" و "إنجازا للعلم والبشرية".

وأضاف في بيان مسجل سابقا إنه سوف يتم تقديم اللقاحات أولا لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والعاملين في دور الرعاية وقطاع الرعاية الصحية.

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