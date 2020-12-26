ترامب الغاضب من "التزوير": التاريخ لن ينسى!

المصدر: واشنطن ـ وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت أخيراً في الولايات المتحدة وفاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر «كانت المحكمة العليا الأمريكية غير مؤهلة وضعيفة تماماً فيما يتعلق بالتزوير الانتخابي الضخم الذي حدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لدينا دليل مطلق لكنهم لا يريدون رؤيته».



وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: «أخبرني رجل عسكري شاب يعمل في أفغانستان أن الانتخابات في أفغانستان أكثر أماناً وأفضل بكثير من انتخابات 2020 في الولايات المتحدة. لقد كان انتخابنا بملايين وملايين بطاقات الاقتراع الفاسدة عبر البريد بمثابة انتخاب بلد من العالم الثالث.. رئيس مزيف!».



وأشار ترامب إلى ما وصفه بـ«التجسس» على حملته الانتخابية قائلاً: «لقد تجسسوا على حملتي، وتواطؤوا مع روسيا وآخرين، وتم ضبطهم»، مضيفاً: «لقد جربوا كل شيء وفشلوا والآن يحاولون سرقة الانتخابات!».



وتابع: «لم تفعل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) شيئاً حيال تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا، على الرغم من الأدلة الدامغة.. يجب أن يخجلوا.. التاريخ سوف يتذكر.. لا تيأس أبداً».

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