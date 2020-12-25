إثيوبيا تحدد موعد عرسها الديمقراطي

المصدر: اديس ابابا - أ.ف.ب

أعلنت هيئة الانتخابات في إثيوبيا اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات البرلمانية والإقليمية في 5 يونيو المقبل، كانت مقررة خلال العالم الجاري، وتم إرجاؤها بسبب انتشار فيروس «كورونا».

ويُنظر إلى الانتخابات في إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، على أنها عملية انتقال سياسي مهمة أعلنها رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي.

وآبي الذي وصل إلى السلطة عام 2018 تعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة العام الجاري.

وكانت الانتخابات مقررة في 29 أغسطس الماضي، لكن هيئة الانتخابات أرجأتها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس «كورونا»، وبالتالي تم تمديد ولايتي آبي والبرلمان.

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