"آبي" يعتذر للشعب الياباني عن تسديد مكتبه تكاليف حفلات عشاء لأنصاره

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذر رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أمس الخميس، عن إنكاره مزاعم بأن مكتبه قد يكون خالف قوانين التمويل السياسي الصارمة في اليابان، وقال إنه لم يكن على علم بما قام به مكتبه.

كان آبي نفى مرارا مزاعم بأن مكتبه ساعد في تغطية تكاليف حفلات عشاء لأنصاره عند استجوابه في البرلمان العام الماضي.

وقال آبي في مؤتمر صحفي ”على الرغم من حدوث ذلك من دون علمي، أشعر بقوة بالمسؤولية الأخلاقية“، في إشارة إلى الانتهاك.

وأضاف: ”أنا شديد الأسف وأعتذر من صميم قلبي“.

لكن آبي استبعد الاستقالة من منصبه كمشرع أو ترك الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بحسب موقع "اليابان بالعربي"، وقال: "سأبدأ من الصفر بناء على أسفي العميق وأتحمل مسؤولياتي كسياسي".

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء السابق اللجان التوجيهية لمجلسي البرلمان الياباني اليوم الجمعة لتقديم تفسيرات بشأن الفضيحة.

قدم مكتب المدعي العام في منطقة طوكيو لائحة اتهام موجزة أمس الخميس ضد سكرتير آبي بشأن الانتهاك، بينما لم يوجه اتهامات لرئيس الوزراء السابق نفسه.

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