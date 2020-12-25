اتفاق أوروبي بريطاني لمرحلة «ما بعد بريكست»

المصدر: بروكسل - وكالات

أخيراً، اتفاق بريكست يرى النور، حيث توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، أمس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين، في مؤتمر صحافي: «هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها». وأضافت: «لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً عبر تويتر «تم الاتفاق».

وذكر جونسون: «اتفاق مرحلة ما بعد بريكست، جيد لكل أوروبا.. كما أن اقتصادنا سيستفيد منه بشكل كبير». وأضاف: «للاتحاد الأوروبي أقول إننا سنكون أصدقاءكم وحلفاءكم، وأول سوق لكم.. لدينا الأساس لتثبيت الصداقة مع الاتحاد الأوروبي».

نتيجة جيدة

وأكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها واثقة من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد، كانت «نتيجة جيدة». وأوضحت في بيان «سنكون قادرين بسرعة على تحديد ما إذا كانت ألمانيا ستدعم نتيجة المفاوضات اليوم»، مضيفة أن حكومتها ستجتمع الاثنين لمراجعة الاتفاقية. وأضافت «أنا واثقة من أننا حققنا نتيجة جيدة».

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