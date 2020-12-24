منح مبعوث واشنطن للإمارات وسام الأمن القومي عن اتفاقيات إبراهيم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات جون راكولتا وذلك بوسام الأمن القومي عن دوره في معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

ووفقاً لوكالة "رويترز" كان راكولتا من بين العديد من كبار المستشارين الذين كُرّموا لدورهم في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية، ليمنح ترامب وسام الأمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وفي بيان للبيت الأبيض جاء الآتي: "بفضل جهود أولئك الأفراد، لن تكون المنطقة كما كانت أبدا لأنها تتحرك أخيراً لتتجاوز صراعات الماضي". لقد توصلت إسرائيل خلال الأربع أشهر المنصرمة لاتفاقات سلام مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب في إطار ما تسميه الولايات المتحدة "اتفاقيات إبراهيم".

تعود سلطة الرئيس في منح وسام الأمن القومي إلى عام 1953 وبموجب أمر تنفيذي يسمح بالاعتراف بالمساهمات الرئيسية في مجال الأمن القومي.

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