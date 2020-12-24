بوارج البحرية الأميركية تصل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشر مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي من البلد الأفريقي المضطرب.

وصلت السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس ماكين آيلاند» والسفن المرافقة لها قبالة القرن الأفريقي الاثنين الماضي، بعد 16 يوماً من أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المتواجدة في الصومال منذ سنوات لتنفيذ عمليات ضد حركة الشباب المتشددة.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن المجموعة البحرية ستساعد في نقل الأفراد العسكريين والمدنيين الأمريكيين من الصومال إلى مواقع عمليات أخرى في شرق أفريقيا مع الحفاظ على الضغط على المتطرفين العنيفين ودعم القوات الشريكة. وقال قائد العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا داغفين أندرسون إن وصول المجموعة يظهر عزمنا على دعم شركائنا وحماية قواتنا خلال هذا الانتقال.

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