كوريا الجنوبية تسجل 1092 إصابة جديدة بكورونا والصين 15

سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع بذلك إلى 52 ألفا و550.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 14 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وإن حالة واحدة كانت في إقليم لياونينغ.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 14 إصابة خالية من الأعراض، هبوطا من 17 إصابة مماثلة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86882 بينما يظل عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.

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