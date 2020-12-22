المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا

المصدر: أ ف ب

أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، باستئناف حركة السفر مع بريطانيا "للرحلات الضرورية".

ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق التدابير المتخذة من جانب الدول الأعضاء فيه لمنع السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ التي رُصدت في بريطانيا من التفشي، في وقت تعتزم دول عدة بدء التلقيح اعتباراً من الأحد.

وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي أن الهدف هو "إعادة فتح الحدود بشكل منسق" وخصوصاً السماح بـ"العودة الهادفة" للمسافرين وسائقي الشاحنات الذين وجدوا أنفسهم عالقين بسبب التدابير التي تم تطبيقها فوراً في نهاية الأسبوع الفائت.

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