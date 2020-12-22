مختبر بيونتيك: قادرون على توفير لقاح جديد لكورونا في حال تحوّله

المصدر: أ ف ب

أعلن أحد مديري مختبر بيونتيك الألماني، أوغور شاهين، أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين: "نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع".

وأضاف، في مؤتمر صحافي في ماينز غربي ألمانيا، غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي: "في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة في تصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد" للفيروس.

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