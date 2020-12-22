بعد إعدامها 17 مليوناً.. الدنمارك تحظر تربية حيوانات المنك

المصدر: أ ف ب

أقرّت الدنمارك الإثنين قانوناً يحظر تربية حيوانات المنك حتى الأول من يناير 2022، ما يوفّر سنداً قانونياً لقرارها ذبح كلّ هذه الحيوانات بهدف مكافحة جائحة كوفيد-19، علما أن عددها يزيد عن 15 مليوناً، وأن الدنمارك أكبر مُصدّر لها في العالم.

وأقرّ القانون بغالبية أصوات البرلمان الإثنين وهو ينص على إعدام حيوانات المنك التي لا يتقيد أصحابها بالحظر.

وقال وزير الزراعة راسموس بريهن على تويتر "لقد ضحى مزارعو المنك الدنماركيون بعملهم من أجل الصالح العام. نحن مدينون لهم بشكر كبير"، مذكرا بآليات التعويض التي اعتمدت.

وكانت الحكومة الدنماركية أمرت في مطلع نوفمبر الحالي بقتل كل حيوانات المنك في البلاد وعددها 15 إلى 17 مليوناً في محاولة لوقف انتشار تلك السلالة، بعدما أثارت مخاوف في شأن فاعلية أي لقاح في المستقبل.

وأُعدِمت معظم حيوانات المنك بالفعل منذ ذلك الحين، لكن حكومة رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن أقرّت بعد بضعة أيام بأنها لا تملك أي سند قانوني لإجبار أصحاب الحيوانات السليمة الموجودة خارج بؤر تفشي الوباء على ذبحها.

والمنك هو حتى اليوم الحيوان الوحيد الذي ثبت أنه يمكن أن تنتقل إليه عدوى فيروس كورونا من الإنسان، أو أن ينقلها هو نفسه إلى البشر.

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