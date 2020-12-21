البرازيل تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا والأرجنتين 4116

المصدر: وكالات

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 25445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، لكنها نبهت أن الأرقام المعلنة لا تضم بيانات ولاية ساو باولو بسبب مشكلات فنية.

وسجلت الوزارة أيضا 408 وفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وفي الأرجنتين أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية مساء أمس الأحد أنه تم تسجيل ما يصل إلى 4116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و 541 ألفا و 285 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 41813 بعد وفاة 50 حالة جديدة، وفقًا لوزارة الصحة، فيما تعافى مليونا و 368 ألفا و 346 مريضا بفيروس كورونا في الأرجنتين.

وشهدت الأرجنتيتن أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 3 مارس الماضي.

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