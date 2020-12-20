فرار جماعي من لندن بعد تشديد القيود لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

المصدر: وكالات

غرقت بريطانيا في فوضى بعد تشديد القيود لمواجهة السلالة الجديدة من كورون خلال أعياد الميلاد بالتزامن مع منع الشرطة افراد المجتمع من ركوب القطارات المزدحمة وإلغاء العطلات في الخارج وحظر أوروبا السفر وخول لندن في إغلاق طارئ.

في تحول مفاجئ، ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططًا للسماح للعائلات برؤية بعضها البعض خلال فترة الأعياد حيث حذرت الحكومة من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا "خارج نطاق السيطرة."

كانت هناك مشاهد من الذعر في محطات القطارات، حيث تحدى الناس قواعد التباعد الاجتماعي للخروج من العاصمة قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ "الأحد". بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

مطلوب الآن أكثر من 16 مليون بريطاني البقاء في منازلهم بعد أن دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ اليوم الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

تحظر الإجراءات الاختلاط المنزلي في العاصمة والجنوب الشرقي، وتقتصر الاختلاط الاجتماعي على يوم عيد الميلاد فقط في بقية أنحاء إنجلترا.

تدرس فرنسا وألمانيا الانضمام إلى إيطاليا وهولندا وبلجيكا في حظر الرحلات الجوية والقطارات مع المملكة المتحدة، التي تخوض مفاوضات "بريكست" دقيقة وحاسمة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

كان من المتوقع أن تصل المحادثات إلى انفراجة في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع.

مع اقتراب عيد الميلاد، كان سكان لندن منشغلين بركوب القطارات إلى أماكن أخرى مساء السبت في سباق ضد قيود السفر من المستوى 4 المعلن عنها حديثًا.

بالنسبة للعديد من البريطانيين ، سواء كانوا يحاولون مقابلة الأقارب أو يحاولون الذهاب في إجازة شتوية ، فإن الوضع يذكر بآخر إغلاق على مستوى البلاد وسيثير مخاوف من أنه حتى مع وجود لقاح ، لا يزال الفيروس خطيرًا ، إن لم يكن مميتًا.

حتى الجمعة ، كان جونسون مصراً على أن الأسر القريبة ستكون قادرة على الاختلاط خلال عيد الميلاد.

رغم ازدحام مطار هيثرو بلندن صباح "الأحد" مع مغادرة عشرات الطائرات، تركت خدمة KLM المتجهة إلى أمستردام فارغة في الساعة 11:45 صباحاً، وفقًا لمتحدث باسم المركز ، بينما أظهرت رحلتان أخريان للخطوط الجوية البريطانية إلى المدينة الهولندية أنه تم إلغاؤها.

يضيف إغلاق جونسون في حالات الطوارئ ضغوطًا على محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقال متحدث باسم مطار شيفول في أمستردام إن الطائرات التي وصلت من لندن "الأحد" كانت فارغة بشكل أساسي.

وقال متحدث باسم دويتشه لوفتهانزا إيه جي ألغت عمليات توقف الطاقم في المملكة المتحدة وتدرس المزيد من الإجراءات.

قال وزير النقل جرانت شابس إنه سيتم إرسال المزيد من شرطة النقل البريطانية لمنع الأشخاص من القيام برحلات غير ضرورية خارج لندن.

وقال شابس في بيان "من فضلك لا تأتي إلى المحطة إلا إذا سمح لك بالسفر".

وقال بعد انتشار مقاطع فيديو لأشخاص يفرون من العاصمة على وسائل التواصل الاجتماعي: "يتم نشر المزيد من ضباط شرطة النقل البريطانية لضمان أن أولئك الذين يحتاجون إلى القيام برحلات أساسية فقط يمكنهم السفر بأمان".

وأضاف في بيان أن شرطة العاصمة في لندن تزيد من الدوريات، مع إعطاء الأولوية للأجزاء ذات الكثافة العالية من العاصمة وكذلك المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة.

وقال: "في هذه اللحظة الحرجة للمدينة، سيولي الضباط في جميع أنحاء لندن اهتمامًا خاصًا لتلك المجموعات التي تجاهلت القواعد عمدًا، مما يعرض المجتمعات والأرواح للخطر".

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