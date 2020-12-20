الصحة العالمية تدعو أوروبا إلى إجراء قاس لمنع انتقال كورونا المتحور من بريطانيا

المصدر: أ ف ب

دعت منظمة الصحية العالمية أعضاءها في أوروبا إلى "تعزيز قيودهم" على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في المملكة المتحدة، كما أفاد الفرع الأوروبي للمنظمة وكالة فرانس برس الأحد.

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضعة حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها 9 في الدنمارك وحالة في هولندا وفي أستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقالت ناطقة باسم المنظمة: "في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية".

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