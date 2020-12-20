قتلى وجرى بانفجار قنبلة في العاصمة الإثيوبية

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم "الأحد"، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في انفجار قنبلة يدوية بالعاصمة أديس أبابا.

وقال مدير شرطة التحقيقات الخاصة والجرائم المنظمة بأديس أبابا، إن انفجار قنبلة يدوية وقع خلف مسجد بمنطقة "لدتا" وسط العاصمة، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأضاف المصدر أن القنبلة اليدوية كانت في ساحة خلف المسجد، حيث تم وضعها من قبل مجهولين، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية وستعلن الشرطة النتائج لاحقا.

وتخوض إثيوبيا منذ قرابة شهر حرباً ضد قوات شمالية متمردة، حيث حذر خبراء من أن تلك المعارك قد تستمر وتتحول إلى "حرب عصابات"، رغم إعلان القوات الاتحادية النصر بعد سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي مطلع ديسمبر الجاري.

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