إثيوبيا تعتقل أحد قادة جبهة تحرير تيغراي

المصدر: (أديس أبابا- وكالات)

أعلنت السلطات الإثيوبية، أمس، اعتقال أحد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي في مخيم للاجئين.

وقال قائد الفرقة الآلية الخامسة للقيادة الشمالية، النقيب إيمانويل بيليت، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه «ألقي القبض على رئيس الأمن والميليشيا التابعة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، في مدينة باكر، وبلدات مجاورة، مختبئاً في مخيم للاجئين في بلدة شاير».

وأكد أنه كان اليد اليمنى لزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، ومرتكب جرائم قتل وترهيب لا حصر لها في مدن باكر وقفطة وحميرة.

وكشف أن «المجرم تم تكليفه أيضاً بالمسؤولية الكاملة لقيادة الحرب»، مؤكداً أنه «ترك مسدسه وكلاشينكوف خلفه في النهاية، وهرب إلى بلدة شاير، حيث تم القبض عليه مختبئاً في مخيم للاجئين في المدينة».

وأوضح القائد العسكري الإثيوبي، أن المقبوض عليه، هو «المسؤول عن مذبحة أفراد قوات الدفاع الوطني في المحليات»، مشيراً إلى أن «الجيش يطارد جميع عناصر هذه الميليشيات، لتقديمهم للعدالة».

ومطلع نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، شنّ عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد، ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة، التي اتهمها بمهاجمة أهداف عسكرية، ومع نهاية الشهر ذاته، كان الجيش الحكومي قد سيطر على ميكيلي عاصمة الإقليم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز