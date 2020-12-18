"التعاون الإسلامي" يقرّ "وثيقة مكة المكرمة" وينشر محتوياتها

المصدر: وام

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات الوطنية والإقليمية بدأت العمل على نشر محتويات "وثيقة مكة المكرمة"، التي اعتمدها أكثر من 1200 من علماء المسلمين من 139 دولة، و27 مذهباً وطائفة دينية في مكة المكرمة.

وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي - في بيان أمس - أن الوثيقة تؤكد أهمية مبادئ التسامح والتفاهم المتبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والشرائع، التي تتوافق مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.. مشيرا إلى أن مجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء بدورته السابعة والأربعين التي عقدت في نيامي، عاصمة جمهورية النيجر يومي 27 و 28 نوفمبر 2020 كان قد أقر "وثيقة مكة المكرمة" و أبرز أهمية المبادئ والقيم الواردة فيها التي اعتمدها العلماء المسلمون خلال مؤتمر رابطة العالم الإسلامي تحت عنوان "قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة" والمنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2019.

وقال إن مجلس وزراء الخارجية رحب أيضاً بالدعم الواسع الذي حظيت به وثيقة مكة المكرمة في جميع أنحاء العالم بين قادة الشرائع المختلفة للرسائل النبيلة التي حملتها في تشجيع التسامح والاعتدال والتفاهم والتعاون المتبادلين بين الشعوب والدول.

ونوه العثيمين بالأهمية الكبرى التي اكتسبتها وثيقة مكة المكرمة والجهود التي بذلتها رابطة العالم الإسلامي لإخراجها إلى النور بعد اعتمادها من 1200 من علماء المسلمين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز